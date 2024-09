X – Varriale: “Stimo Motta, ma deve spiegare in cosa la Juve ha fatto meglio del Napoli”

Il giornalista Enrico Varriale, è intervenuto sul proprio profilo social, per commentare la gara fra Juventus e Napoli, finita in pareggio: “Stimo molto Thiago Motta, per me un ottimo allenatore. Ma dovrebbe spiegare in cosa la Juventus ha fatto meglio del Napoli. Sono dichiarazioni di maniera. Del resto il tecnico della Juve ha pure detto che Vlahovic ha giocato una buona partita. Perché allora lo ha sostituito al 45esimo?“.

