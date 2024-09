TMW Radio – De Paola: “Lukaku è fermo, non vedo tutta questa utilità, è bastato Bremer a bloccarlo”

Paolo De Paola, ha rilasciato il suo editoriale, sulle frequenze della radio:

Come va descritto il pareggio tra Juventus e Napoli?

“Guardando gli 0-0 con il paragone al passato, spesso erano risultati confusi. Con il Napoli ho visto una Juve che ci ha sempre provato, non è riuscita ad arrivare sotto porta e ha tirato poco. Fin quando vedo una squadra che ci prova e che non rischia nulla a me va bene, A me non è dispiaciuta la Juve, vedo sempre dei passi di crescita. Quando Douglas Luiz, Gonzalez e Koopmeiners entreranno negli schemi ci sarà da divertirsi. La Juve è a l terzo 0-0, la Juve non segna, ma l’Empoli sta in alto in classifica, Roma e Napoli sono squadre forti. La Juve vuole far male, non ci sta riuscendo, ma in fase difensiva non concede nulla”.

Che prestazione è stata quella del Napoli a Torino?

“Il pareggio a Torino è sempre un risultato importantissimo per qualsiasi squadra. La bocca di fuoco che sembrava insuperabile e che è stata esaltata dal Cagliari non è sembrata così inarrestabile. Chiunque conosca Lukaku sa benissimo come fermarlo, Bremer è stato già sufficiente, ma la gabbia costruita anche con un centrocampista lo ha bloccato. Lukaku è fermo, se la Serie A dovesse trovare la quadra giusta per fermarlo, non vedo questa utilità di Lukaku. Tutto il Napoli è stato fermato, entrambe le squadre hanno deciso di accontentarsi perché questo confronto è arrivato molto presto e ci sarà tutto un campionato per dimostrare il proprio valore”.

