Napoli, Conte: “Abbiamo un centrocampo forte che va sfruttato, Lukaku non ancora al top”

Napoli, Conte commenta il pareggio contro la Juventus

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN, dove ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto contro la Juventus. Ecco quanto dichiarato dal tecnico azzurro:

“Il cambio di modulo nasce dal fatto che per la fine del mercato sono arrivati sia McTominay che Gilmour, piuùil rientro in rosa di Folorunsho. Per due mesi abbiamo avuto solo due giocatori in quella zona di campo. Il centrocampo quindi è diventato un reparto abbastanza forte, che è da sfruttare. Già dalla settimana scorsa abbiamo iniziato a lavorare alternando il 3-4-2-1, ormai entrato nelle corde dei ragazzi e che quindi ci tornerà utile nel corso della stagione. Questa settimana mi sono concentrato sul 4-3-3 perché è nelle corde di questa squadra. Il mio timore era la fase difensiva, dove invece siamo stati davvero molto bravi. Davanti dobbiamo fare un po’ meglio perché c’erano delle situazioni e delle linee di passaggio che dovevamo sfruttare in modo diverso. Sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento. So la difficoltà di ottenere un pareggio in casa della Juventus, che lo scorso anno ci hanno distanziato di 18 punti. Avevo chiesto di dare continuità di risultati e ci siamo riusciti. In generale una buona prestazione soprattutto sotto il piano dell’attenzion, dobbiamo fare meglio con la palla in alcune zone di campo. Potevamo sfruttare qualche azione favorevole. Lukaku? Deve ancora raggiungere la condizione che pretendo io.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, Thiago Motta: “Quando una squadra si chiude non è facile per nessuno, dobbiamo migliorare negli ultimi metri”

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia