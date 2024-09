Juventus, Thiago Motta: “Quando una squadra si chiude non è facile per nessuno, dobbiamo migliorare negli ultimi metri”

Juventus, il commento di Thiago Motta dopo lo 0-0 contro il Napoli

L’allenatore della Juventus Thiago Motta, ha commentato il pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Napoli nella gara disputata allo Stadium. Ecco quanto dichiarato dal tecnico bianconero ai microfoni di DAZN:

“Quando una squadra si chiude non è facile per nessuno, ma abbiamo le qualità per far male. La strada è sicuramente quella giusta, ma dobbiamo migliorare nei tiri da fuori area, nel segnare e nell’attaccare la profondità. Per vincere dobbiamo fare meglio, soprattutto quanto troviamo squadre forti che sanno giocare. I giocatori hanno fatto una buona prestazione, ma non possiamo essere contenti del risultato. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Vlahovic? Dusan sta bene e non ha nessun problema fisico. Ha fatto un buon primo tempo. Nei minuti in cui è stato in campo ha aiutato tanto la squadra, cercando di attaccare la profondità nonostante i pochi spazi concessi. Il Napoli è una squadra che pressa, ma sanno mettersi bene più indietro. Weah è entrato bene”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

