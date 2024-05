Il Mattino – Conte, da oggi tutto è possibile: annuncio vicino

L’edizione odierna del quotidiano, ha confermato l’intesa tra Napoli e Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis è pronto ad accogliere il nuovo allenatore, si attende solo l’annuncio ufficiale:

“Sarà uno sbarco spettacolare, imponente, destinato soprattutto a impressionare il resto della serie A. Tutto praticamente fatto, siamo a un passo dal closing. L’intesa è stata raggiunta nel pomeriggio di ieri fra il Napoli e Antonio Conte. Per la definizione si attende solo il rientro quest’oggi di De Laurentiis da Ibiza da dove ha gestito ogni minimo particolare: da oggi in poi ogni istante può essere quello giusto per l’annuncio. Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì”.

