Corriere dello Sport – Il Psg non rinuncia a Kvara: presentata altra offerta, ma ADL rifiuta

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Psg non avrebbe intenzione di lasciarsi scappare Khvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non avrebbe accettato l’offerta avanzata dai francesi, soprattutto perché il georgiano fa parte degli intoccabili di Antonio Conte:

“Il club azzurro, per lui, ha smaterializzato con lo schiocco delle dita un’offerta da 110 milioni di euro del Psg. Un rilancio, con ritocco. I francesi sono a caccia grossa di ragazzi volanti, in grado di aiutare a colmare il vuoto creato dall’addio di Mbappé: la linea del Napoli, però, è chiarissima, Kvara non si tocca, sarà un pilastro del progetto-Conte, e ora non resta che ravvivare la questione rinnovo”.

