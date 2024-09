Corriere del Mezzogiorno – Conte e Folorunsho hanno chiarito anche le discussioni avute in ritiro

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato un particolare importante, per quanto riguarda il chiarimento avvenuto fra Conte e Folorunsho: “Conte e Folorunsho hanno chiarito anche qualche discussione avuta durante il ritiro di Castel Di Sangro dopo che la trattativa con l’Atalanta non era andata in porto. Il Napoli, quindi, punta ad uscire dalla sosta ancora più forte, il mantra è sempre il lavoro e anche oggi si farà doppia seduta”. A oggi, il giocatore è stato totalmente reintegrato in rosa.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano: “Conte motivato, pronto a lavorare. Lukaku porta entusiasmo e personalità”

Allarme Conceicao: l’infortunio potrebbe fargli saltare il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi