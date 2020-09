Calciomercato Napoli – Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri di Gattuso

Rodrigo De Paul, l’argentino dell’Udinese, in cima alla lista dei desideri del tecnico del Napoli

Rodrigo De Paul: è questa l’ultima idea del club di De Laurentiis. Il profilo del centrocampista tuttofare argentino fa gola alle grandi squadre: Milan, Juve e Napoli sono sulle sue tracce già da settimane e sembrerebbe che proprio l’allenatore dei partenopei, Gennaro Gattuso, ne abbia discusso con il suo presidente, candidandolo come prossimo acquisto.

All’Udinese non importa molto quale sarà la destinazione del suo giocatore ma servono ben 35 milioni di euro per portarsi a casa il talentuoso argentino. De Paul ha espresso il desiderio di rimanere in Italia e infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe già rifiutato la chiamata russa dello Zenit San Pietroburgo. Il club friulano non vuole fare sconti a nessuno; il calciatore si sente pronto per il salto di qualità ed il Napoli potrebbe essere la destinazione ideale.

