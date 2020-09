L’Inter cerca l’attaccante di “scorta”: Fernando Llorente potrebbe riabbracciare Conte

Napoli, Fernando Llorente potrebbe riabbracciare Conte all’Inter

In un’Inter profondamente “contiana”, pure la scelta del vice Lukaku sarà condizionata dagli input consegnati dall’allenatore alla società. Secondo quanto riportato da Tuttosport quest’oggi, considerato che le finanze del club non brillano per abbondanza, tira aria di ballottaggio tra due centravanti che mister Conte conosce molto bene: Fernando Llorente del Napoli e Olivier Giroud, con quest’ultimo che già per mesi era stato nel mirino dell’Inter, almeno finché il Chelsea non ha esercitato l’opzione di rinnovo contenuta nel suo contratto.