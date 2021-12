Milan-Napoli: buone notizie per Elmas e Mario Rui, speranza anche per Zielinski

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Luciano Spalletti

Il Mattino nella sua edizione odierna parla della situazione infortuni in casa Napoli. Elmas sta bene e ha recuperato dalla botta alla gamba. C’è ottimismo anche per Mario Rui che ieri ha svolto lavoro di scarico per l’affaticamento muscolare e dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Per Zielinski c’è meno preoccupazione rispetto a qualche ora fa. Il centrocampista polacco ha la tracheite, ha effettuato il tampone molecolare che ha dato esito negativo e sta meglio rispetto a domenica quando fu costretto ad uscire dopo 22 minuti del match contro l’Empoli per difficoltà respiratorie. Le sue condizioni verranno valutate ancora oggi e domani per stabilire quando potrà riprendere gli allenamenti ma c’è ottimismo per il suo recupero in tempo utile per la sfida contro il Milan.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferlaino: “Non credo all’arrivo degli arabi a Napoli, penso sia impossibile”

Mandava ha detto si al Napoli, si lavora per anticipare il suo arrivo a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Green pass: Lamorgese, in prima settimana 3.802 sanzionati