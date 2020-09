Niente Napoli per Reguilon, il Real chiude con il Manchester United

Reguilon sara un nuovo giocatore dello United

Secondo quanto riportato da Marca, l’affare tra Real e Manchester United per la cessione di Reguilon è ai dettagli. Il terzino spagnolo, verrà ceduto al club inglese per una cifra vicina ai 25 milioni di Euro. I Blancos però, stanno cercando di inserire una clausola per la recompra in modo da poter riavere il terzino. Nonostante il problema clausola, Reguilon al 90% sarà un nuovo giocatore dei Red Devils. Peccato per il Napoli, che nei mesi scorsi aveva avuto degli approcci che poi non sono mai diventati una vera e propria trattativa.

