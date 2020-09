Perugia – Il portiere classe 2005 passa in Serie A

Perugia – Poerio Castrese, nuovo rinforzo del Crotone.

Ecco cosa sta succedendo al giovane classe 2005 Poerio Castrese che, secondo quanto raccolto in esclusiva da Tutto Calcio Giovanile, è un nuovo rinforzo del Crotone, club promosso nella scorsa stagione in serie A e che inserirà il ragazzo nella rosa dell’Under 16.

Ruolo portiere, Poerio è originario di Quarto Flegreo (Na). Cresciuto nella scuola calcio “Asd Ciro Caruso”, presente nello stesso comune flegreo, il ragazzo dopo 3 stagioni vissute con l’ex calciatore del Napoli si è trasferito nel 2017 alla “Materdei” disputando in maglia rossoblù i successivi due campionati.

Nell’estate scorsa la svolta per Poerio: tra i vari club che lo cercano c’è anche il Perugia in serie B (retrocesso quest’anno in serie C) e Poerio accetta la corte degli umbri. Dopo un solo anno però, ora il giovane pipelet vola in serie A, precisamente a Crotone dove difenderà i pali, quando verrà chiamato in causa, dell’Under 16 A-B.

Un altro colpo, quindi, messo a segno dai pitagorici per le giovanili che, grazie anche al lavoro del Resp. Francesco Farina, sta cercando di alzare il livello della cantera pronta a respirare l’aria e profumo da…Serie A!

