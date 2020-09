Grosseto – Doppio colpo “UNDER”

Il Grosseto calcio, neopromosso in serie C annuncia un doppio colpo “UNDER”. Il club toscano ha annunciato, infatti, l’acquisto di Sergio Kalaj e di Kraja rispettivamente da Lazio e Atalanta. Ecco il comunicato del club maremmano:

“Sono due i nuovi arrivati in casa biancorossa per rinforzare lo scacchiere tattico di mister Magrini. Due prestiti in arrivo da due, prestigiosissimi, club di serie A: il difensore Sergio Kalaj, albanese classe 2000, in prestito dalla Lazio, e il mediamo Erdis Kraja, classe 2000 anche lui di nazionalità albanese, lo scorso anno al Palermo ma in arrivo dall’Atalanta. Sergio Kalaj è stato lo scorso anno uno dei pilastri difensivi della primavera della Lazio, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando una rete. Simone Inzaghi lo ha portato più volte in panchina con la prima squadra proprio per la fiducia che ha in lui. Erdis Kraja arriva invece dalla vittoria del campionato con la maglia del Palermo, dove ha collezionato 21 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta, può giocare anche da mezz’ala“.