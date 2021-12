Napoli-Empoli, Spalletti: “In questo momento manca tutto, anche la fortuna”

L’allenatore del Napoli commenta la gara degli azzurri

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara di Napoli-Empoli, terminata 1-0 in favore degli ospiti.

Queste le sue parole:

“Non siamo stati bravi ad esibire qualità quando c’è stato il momento di andare ad incidere. Quando sono capitate quelle situazioni in cui li abbiamo chiusi nella loro area, siamo stati poco lucidi. Molti giocatori stanno stringendo i denti e servirebbe anche l’episodio, invece capita sempre il contrario. A Zielinski dopo 10 minuti ha cominciato a far male il petto e devi mettere dentro Insigne, che però non aveva quel minutaggio nelle gambe… è stata una partita aperta dove abbiamo fatto fatica, sono venute fuori le difficoltà del momento e perdi lucidità.

La lista degli infortunati si allunga? Elmas ha preso una grossa botta alla tibia, il difensore gli è andato con i tacchetti sulla gambe. lui ora dovrà recuperare e vedremo se farà accertamenti, ma mi è parso fiducioso. Il contatto? non la so nemmeno bene la regola, ma il difensore lo anticipa e rimane con il piedi dritto anche se poi prova e a levarlo, ma andiamo oltre non mi soffermo sull’episodio.

In questo momento manca un po’ tutto, anche la fortuna. I giocatori tornati dal Covid non hanno ancora grande condizione e ci sono ancora tanti infortuni. Abbiamo giocato giovedì e abbiamo tante difficoltà. Dovevamo essere bravi nel far girar palla e gestire la partita, invece abbiamo sofferto, abbiamo fatto un po’ meglio nel secondo ma è mancata l’ultima zampata sul limite dell’area. Milan-Napoli? Grande opportunità, puoi mettere a posto tante cose se vinci, in più abbiamo a disposizione la settimana intera per ricaricare un po’ le batteria. Zielinski ancora non sappiamo cos’abbia, era impaurito per il dolore al petto e abbiamo deciso di levarlo”:

