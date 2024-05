Corriere dello Sport – Conte in attesa: se Gasperini dovesse rifiutare, ADL chiamerebbe lui

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli, per Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta è la prima scelta del Napoli, ma qualora dovesse saltare la trattativa, ADL punterebbe tutto su Antonio Conte. L’ex Inter, nonostante tutte le difficoltà, è il profilo che non è mai sparito dal taccuino della società, che sarebbe disposta ad andargli incontro, nel momento in cui dovesse diventare lui la scelta principale. Nonostante gli aspetti complicati o addirittura proibitivi, nel calcio tutti è possibile e ogni cosa può cambiare giorno per giorno.

