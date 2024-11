La Gazzetta dello Sport – Conte, la pausa servirà per trovare nuove soluzioni offensive

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato il offensivo del Napoli di Conte. Sono 19 i gol fatti, in ben 12 partite. Se la difesa è un vanto per il tecnico, oltre la metà campo si può sicuramente migliorare e studiare alternative valide: “La pausa servirà a Conte a trovare nuove soluzioni offensive: quel settimo posto alla voce “gol fatti” non piace nemmeno al tecnico. Urge un cambio di rotta, un ritorno al recente passato spettacolare”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

