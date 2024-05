Corriere dello Sport – Conte-Napoli, i legali al lavoro: c’è un dettaglio da chiarire

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli. Ecco cosa manca per arrivare alla firma:

“Antonio Conte è anche un uomo che vuole garanzie prima di accettare definitivamente la proposta di Aurelio De Laurentiis e firmare: garanzie tecniche, sia chiaro. In questa storia estremamente affascinante per tutti, per il club che vuole affidare la rifondazione degli ex campioni d’Italia a un leader tecnico di spessore internazionale e per un allenatore entusiasta di ripartire da una squadra di talenti stritolati all’improvviso dalle incertezze, bisogna però incontrarsi a piazza della vittoria, sereni e convinti: i legali stanno leggendo le carte e l’accordo economico complessivo è quasi raggiunto (bisogna limare ancora qualche aspetto relativo allo staff); e lo stesso discorso vale per la durata del rapporto, un triennale senza clausole di uscite a favore del club“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

