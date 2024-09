Corriere dello Sport – Conte pensa a un solo cambio: Lukaku per Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare la probabile formazione del Napoli. Conte ha già in mente chi schierare contro il Cagliari, e probabilmente, ci sarà solamente un cambio, rispetto alla partita contro il Parma: Lukaku per Raspadori.

“All’Unipol Domus dovrebbe giocare per dieci/undicesimi la squadra schierata dal primo minuto contro il Parma, con una sola ma grande eccezione: Lukaku dall’inizio al centro dell’attacco (al posto di Raspadori). Per la precisione: l’idea è che il tecnico possa schierare Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nella difesa a tre; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Olivera nella linea a quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Rom. McTominay è pronto se Anguissa non dovesse essere ritenuto brillante dopo le fatiche con il Camerun verso la Coppa d’Africa”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Presentazione partnership Napoli-Sorgesana, ADL: “Vinto Scudetto rispettando regole e valori. Investiti 150mln nel mercato estivo”

UFFICIALE – Il nuovo Back-of-Shirt Partner della SSC Napoli è Sorgesana (VIDEO)

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi