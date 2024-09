La Gazzetta dello Sport – Conte si mette in gioco e valuta altri moduli: ipotesi 4-3-3

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Antonio Conte avrebbe messo in conto la possibilità di schierare nuovi soluzioni tattiche, per inserire Gilmour e McTominay. Questo è quanto riportato: “L’ipotesi 4-3-3 potrebbe tornare di moda da queste parti, anche se in maniera differenze. Conte sta utilizzando nei tre centrali sempre un terzino e quel lavoro può farlo anche Olivera. Giocandi a quattro dietro con entrambi, a turno uno potrebbe spingere mentre l’altro rimanere bloccato”.

