Coppa Italia – Napoli-Inter, Conte pronto a cambiare modulo per Eriksen

Coppa Italia, Napoli-Inter, Conte sembra intenzionato a cambiare modulo per potere sfruttare il talento di Eriksen, schierando un 3-4-1-2 al San Paolo.

Coppa Italia – Napoli-Inter

Coppa Italia, si avvicina la sfida Napoli-Inter. In casa nerazzurra il tecnico Conte sta mettendo a punto le strategie da adottare per ribaltare il risultato dell’andata, quando il Napoli di Gattuso si impose per 0-1 a San Siro con un gol dello spagnolo Fabian Ruiz.

Coppa Italia

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro Antonio Conte, starebbe pensando di cambiare modulo per valorizzare il talento di Christian Eriksen, che ora dovrà dimostrare tutto il suo valore dopo i mesi di assestamento dovuti anche alla sosta per il Covid-19.

Napoli-Inter, Conte pronto a cambiare modulo

L’allenatore interista sembrerebbe pronto a mandare in campo al San Paolo un 3-4-1-2 con l’intento di liberare il talento del danese, che con la propria Nazionale è un trascinatore ma che con i nerazzurri ancora non si è espresso al massimo.

