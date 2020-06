Consiglio Federale, passa la linea Gravina: playoff e playout in caso di stop

Il Consiglio Federale approva la linea di Gabriele Gravina

È arrivato il responso della riunione di oggi dal Consiglio Federale. La decisione più importante è quella relativa a cosa fare in caso di ulteriore interruzione del campionato, a causa del Covid-19 con conseguente impossibilità a terminare la stagione. La via scelta è quella dei playoff e dei playout: meno partite per cercare di arrivare fino in fondo e assegnare i titoli.

Per quanto riguarda le retrocessioni, invece, si apprende da Sky Sport che saranno stabilite con l’algoritmo di cui ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Tuttomercatoweb.com fornisce ulteriori dettagli. In merito al blocco retrocessioni proposto dalla Serie A, è passata la linea del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e sarà dunque utilizzato l’algoritmo per stabilire i verdetti. 18 voti a favore e 3 contrari: il Consiglio ha approvato la proposta di Gravina in caso di nuovo stop al campionato. L’algoritmo, inoltre, servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni. Playoff e playout potranno essere disputati solo in caso di stop entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all’algoritmo.

