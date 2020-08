Corbo ci va giù pesante, per Sarri squadre come Fiorentina o Cagliari

L’editorialista Antonio Corbo si è espresso ai microfoni di Radio Marte sull’esperienza bianconera di Sarri e sul suo futuro.

Secondo Corbo, nel futuro di Sarri ci possono essere squadre di mezza classifica come Cagliari o Fiorentina.

“Se io fossi in Maurizio Sarri, andrei ad Andrea Agnelli. Gli proporrei le dimissioni. In fondo hanno sbagliato tutti. La Juventus credendo che bastasse prendere il coach di Figline Valdarno per vincere e convincere. Sarri forse si è sopravvalutato credendo di potere fare bene anche con calciatori di grande personalità”.

Vedrei bene Sarri nella Fiorentina o nel Cagliari, in squadre cioè che lui può forgiare, con calciatori che lo possano seguire. Ha dimostrato che con i campionissimi fa fatica ad imporre il suo credo. Barcellona-Napoli? Io penso che i partenopei debbano giocare come all’andata. Cercare di chiudere gli spazi per poi ripartire”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Sarri verso l’esonero, a breve l’ufficialità

Futuro Juve – Può saltare anche la pista Milik

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Premier Conte esclude rimpasto di governo e avverte: “No a giochini sul Cts”