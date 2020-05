Coronavirus, 700.00 contagi in America Latina: altre 1127 vittime negli USA

Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 31 gennaio 2020 Roma (Italia) Cronaca Coronavirus blocco del traffico aereo da e per la Cina Nella foto : Passeggeri e personale in transito all’ereoporto di Fiumicino con mascherine sanitarie Photo Cecilia Fabiano/LaPresse January 31 , 2020 Rome (Italy) News Flight suspended from and to China In the pic : passengers and staff in transit in Fiumicino airport wearing sanitary masks