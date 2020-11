FOTO – Coronavirus, Campania e Toscana zone rosse: divieti e permessi

Zona Rossa Campania

Coronavirus, Campania e Toscana zone rosse, ecco divieti e permessi

Coronavirus – Campania e Toscana diventano zona rossa, l’annuncio importante di Repubblica le due regioni diventano zone rosse in Italia in merito ai dati dei contagi tra il 2 e l’8 novembre. In base a quanto monitorato dall’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute, il numero dei contagi aumenta e con loro anche le regioni in zona rossa.

Coronavirus zone rosse

Queste le regioni in zona rossa:

Calabria;

Lombardia;

Piemonte;

Provincia di Bolzano;

Val d’Aosta.

A queste si aggiungono due regioni: Campania e Toscana zone rosse.

Ecco quanto rivelato da Repubblica riguardo la Campania zona rossa: cosa si potrà e non potrà fare in Campania.

Campania zona rossa, divieti e permessi:

Parrucchieri Campania, restano aperti ancora in Campania i barbieri nonostante la zona rossa. Alimentari, farmacie, tabaccherie ed edicole aperte. Chiusi bar e ristoranti, consentito l’asporto e consegne a domicilio. Attività consentita solo vicino casa. Chiuse le scuole in Campania. Vietati spostamenti tra regioni e anche tra comuni, salvo lavoro o salute.

Toscana coronavirus zona rossa



Coronavirus zone arancioni

Queste le Regioni in zona arancione. Salgono a 9 le regioni con Emilia-Romagna, Friuli e Marche. queste si uniscono a Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria.

Restano ancora zone gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto. La lista deve essere confermata dal Cts in queste ore in base all’ultimo Dpcm.

