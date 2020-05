Coronavirus, Crisanti: “Il virus non ha diminuito la sua virulenza ma solo la sua carica infettante”

“Il virus non ha diminuito la sua virulenza ma solo la sua carica infettante”, a spiegarlo è il virologo Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’Università di Padova e principale attore del contenimento del contagio in Veneto. “Il virus non si definisce con l’aggettivo potente, si definisce con due parametri: virulenza e R0. Non vi sono evidenze che siano diminuite virulenza e R0” ha sottolineato Crisanti a Che tempo che fa, rispondendo ad alcune domande sulla presunta minore potenza del virus in questa fase.

“Quello che è diminuito è la carica infettante, si sa anche in altre malattie che la carica infettante ha un ruolo determinante per il decorso. Se mi infetto con 10 virus, è diverso rispetto alla situazione in cui mi infetto con 1 milione di virus. Il virus non è mutato e non è cambiato per nulla. Quando un virus entra in una nicchia ecologica, nel caso specifico siamo noi, la cosa più probabile che accada è un aumento di virulenza“, ha aggiunto Crisanti.

