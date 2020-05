Coronavirus, il Papa torna a celebrare la messa dinanzi ai fedeli in chiesa

Coronavirus, il Papa torna a celebrare la messa dinanzi ai fedeli

Il Papa torna a dire messa alla presenza dei fedeli in chiesa. in concomitanza con quanto avviene in Italia, anche Papa Francesco oggi 18 maggio è tornato a dire messa in presenza dei fedeli in chiesa. L’occasione è stata la celebrazione liturgica sulla tomba di Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del pontefice polacco.

Bergoglio ha celebrato la messa nella cappella della tomba del Papa polacco alla presenza di circa trenta persone. Il Pontefice, che dal 9 marzo scorso ha celebrato le messe in diretta streaming per raggiungere quante più persone possibili, ieri aveva lanciato un appello a rispettare le misure per contenere il contagio dal Covid-19 in chiesa: “Per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno per custodire così la salute di ognuno e del popolo”.

