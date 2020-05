Coronavirus, dal 6 agosto liberi tutti: ma occhio alle seconde ondate

L’Italia è appena entrata nella Fase 2, ma tanti si stanno chiedendo SE e QUANDO si potrà passare alla FASE 3, quella del LIBERI TUTTI.

Secondo alcuni ricercatori cinesi, vi sarebbe addirittura già una DATA per l’Italia, che segnerebbe la FINE DELL’EPIDEMIA; Come riporta il quotidiano “Il Tempo” nella sua edizione online, un team di scienziati cinesi diretti da Wangping Jia del Chinese Pla General Hospital di Pechino, avrebbe indicato la data di fine dell’epidemia nel nostro Paese: il 6 agosto 2020 potremmo essere fuori da questo incubo.

Ma ATTENZIONE, secondo lo studio di alcuni scienziati di Pechino il COVID-19 potrebbe tornare a farci sgradita visita con una SECONDA ONDATA di CONTAGI, forse anche più TERRIBILE della prima, per poi TORNARE OGNI ANNO.

I ricercatori dell’Istituto di Biologia patogena dell’Accademia cinese delle Scienze Mediche, come riportato dall’Agenzia AGI e da Il Giornale, sostengono che il nuovo coronavirus non sarà eliminato completamente e non sparirà come è accaduto con la Sars nel 2003, bensì tornerà ogni anno, come una sorta di sindrome influenzale.

“La difficoltà principale di questo ceppo riguarda i portatori sani, o asintomatici, che rendono estremamente arduo individuare e contenere la diffusione del virus, mentre con la Sars di 17 anni fa le persone si ammalavano gravemente, una volta individuati i focolai è stato relativamente più semplice contenere la gravità della situazione”, ha detto Jin Qi, direttore dell’Istituto di Biologia patogena.

A conferma di queste teorie è intervenuto il dottor Anthony Fauci, scienziato statunitense balzato recentemente agli onori della cronaca: “Il COVID-19, che ad oggi ha contagiato più di tre milioni di persone e causato oltre 210 mila decessi, diventerà un problema stagionale“.

