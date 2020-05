Coronavirus Italia: “Fase 2 partita molto male, non ci hanno dato ascolto”

La Fase 2 è partita “male, molto male”. A dirlo è il presidente designato di Confindustria (verrà eletto il 20 maggio), Carlo Bonomi, che ospite a Piazza Pulita ha criticato l’operato del governo sugli interventi economici per far fronte all’emergenza coronavirus: “Purtroppo da 5 settimane chiedevamo un metodo per la fase due, ma non ci hanno ascoltato. Abbiamo chiesto qualcosa di urgente, di immediato. Perché fare una miriade di interventi a pioggia non serve. Le risorse economiche promesse non sono arrivate e l’effetto sull’economia è inesistente”. Poi ha aggiunto: “Chiariamo una cosa. Noi non siamo all’opposizione del Governo”.

Gli imprenditori hanno aperto “assumendosi tutta la responsabilità”, ascoltando “la disperazione” degli imprenditori, “l’angoscia” dei lavoratori, ha detto Bonomi, che ha poi indicato all’esecutivo tre misure prioritarie per le imprese: “Tagliare l’Irap, pagare i debiti della P.a alle imprese private, sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche”. Le misure già varate, ha sottolineato, “non arrivano, non hanno i loro effetti”. “Abbiamo chiesto espressamente un taglio dell’Irap”, ha aggiunto, che si può fare in occasione degli acconti di giugno, vale “9 miliardi. È semplice, automatico, lo Stato non deve fare nulla. È una semplificazione”.