Coronavirus – “I guanti non sono sempre necessari”, lo dice l’I.F.O.

In merito alla questione coronavirus, l’infettivologo dell’Ifo, il dottor Luigi Toma ha dichiarato, in merito alla questione coronavirus in queste ore: «L’andamento delle ultime settimane fa pensare a una stabilizzazione dei nuovi contagi che tende verso il basso e rende oggettivo un dato: la prova definitiva si avrà nella fase 2 quando le distanze sociali saranno ridotte. Dovremo stare molto attenti a livello di sistema sanitario regionale a identificare focolai che potrebbero far innalzare la curva. Il virus lo veicoliamo noi, le misure di distanziamento sociale nei prossimi mesi saranno di aiuto per la salute di tutti noi e per gli anziani e fragili».

A proposito degli anziani, inoltre, ha dichiarato: «Sono i più a rischio, potremo riavvicinarli con cautela ma credo sia utile che tutti gli incontri avvengano con le mascherine».

Per quanto riguarda i guanti, invece «non sono sempre necessari potrebbero accumularsi particelle di saliva o altri liquidi biologici meglio lavare le mani più volte».

