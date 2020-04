Ultim’ora – Germania, la Bundesliga ripartirà il 9 maggio senza mascherine

Ultim’ora – La Bundesliga riaprirà i battenti il 9 maggio. Si giocherà senza mascherine

In Germania sarebbero già pronti per tornare in campo dopo lo stop per la pandemia e il Corriere dello Sport lo riporta così: “La Bundesliga è pronta: ‘Si tornerà in campo senza le mascherine'”, assicura il ministro del lavoro, che sottolinea come sia questa una soluzione improponibile.

La data è quella del 9 maggio e, sia pure si giocherebbe a porte chiuse, all’interno degli stadi si ritroverebbero centinaia di persone.

