Coronavirus, il bollettino del 16 giugno – In Campania zero decessi e zero positivi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 237.500 persone (+210) hanno contratto il virus.

I casi attuali sono +24.569 con un decremento di -1.340;

I deceduti sono +34.405 con un incremento di +34;

I guariti sono +178.526 con un incremento di +1.516;

I ricoverati in terapia intensiva sono +177 (-30 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 16 giugno:

Totale tamponi: Oggi +1.282 – TOTALE +242.662;

Totale positivi: Oggi 0 (zero) – TOTALE +4.613

Totale deceduti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +430;

Totale guariti: Oggi 16 – TOTALE +3.910.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 92.060 (+143, +0,2%; ieri +259)

Emilia-Romagna 28.097 (+13, +0,1%; ieri +11)

Veneto 19.221 (+1; ieri +1)

Piemonte 31.090 (+29, +0,1%; ieri +2)

Marche 6.763 (+1; ieri +4)

Liguria 9.891 (+4; ieri +8)

Campania 4.613 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Toscana 10.191 (+3; ieri +8)

Sicilia 3.460 (+2, +0,1%; ieri +1)

Lazio 7.967 (+9, +0,1%; ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.297 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.280 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.516 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Umbria 1.437 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.611 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Sardegna 1.365 (+2, 0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Trento 4.448 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila).

