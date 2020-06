Verso Napoli-Juventus – La probabile formazione degli azzurri

Napoli-Juventus – La probabile formazione scelta da Rino Gattuso per la finale di Coppa Italia

Kostas Manolas è recuperato ma non scenderà in campo, Gattuso lo farà sedere in panchina e confermerà gran parte dell’undici sceso in campo sabato scorso nella gara pareggiata contro l’Inter. In porta, con la squalifica rimediata da Ospina, la scelta ricade su Alex Meret. Mario Rui potrebbe far parte della linea di difesa con Di Lorenzo, Maksimovic e Koulibaly. I tre di centrocampo saranno Demme, Zielinski e Fabia Ruiz che dovrebbe tornare in campo da titolare mentre in attacco, con Mertens ed Insigne, Politano è favorito su Callejon.

NAPOLI (4-3-3)

Ballottaggi: Mario Rui-Hysaj 55%-45%, Politano-Callejon 55%-45%.

