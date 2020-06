Zoff avverte Meret una finale di Coppa Italia dà tante responsabilità, poi aggiunge che come portiere ha un futuro roseo.

Dino Zoff parla di Meret e della finale di Coppa Italia

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus ma anche allenatore e dirigente, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, parlando della finale di Coppa Italia Napoli-Juventus che andrà in scena domani sera all’Olimpico. Zoff si è soffermato sul portiere del Napoli Alex Meret, ecco quanto ha detto:

Zoff

“Meret? Una finale di Coppa Italia dà tante responsabilità. Come portiere ha un futuro roseo, ma Gattuso sa bene chi far giocare. Fin qui ha fatto bene. Concorrenza tra portieri? Un allenatore alterna i portieri quando sono più o meno sullo stesso livello. Se c’è uno più bravo di un altro, gioca quello senza se e senza ma. Ad oggi il portiere è meno impegnato, all’epoca nostra facevamo qualcosina in più, quindi spreca anche meno energie. Napoli-Juventus? Vinca il migliore”.

