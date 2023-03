Il Napoli ha ripreso gli allenamenti: arrivano buone notizie su Raspadori

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, il report di oggi

Ultime notizie – Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, al Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Giacomo Raspadori dal report della SSC Napoli di quest’oggi, lunedì 6 marzo 2023:

“La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro tecnico. Di seguito la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite a campo ridotto. Raspadori ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo”.

Sebbene si tratti di un breve lavoro personalizzato, infatti, Raspadori è tornato a rivedere oggi il campo. Perché la settimana scorsa, oltre alle consuete terapie per il suo recupero, aveva lavorato soltanto in palestra.

