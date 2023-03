De Laurentiis: “In caso di promozione in Serie A cederemo il Bari”

L’annuncio di De Laurentiis sul Bari

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha presenziato insieme a Gabriele Gravina all’inaugurazione di un nuovo corso di studi dedicato alla ‘Giuridicità delle regole del gioco del calcio’. Il numero uno del club azzurro, ha anche chiarito cosa succederà con un eventuale promozione del Bari in massima serie. Ecco quanto dichiarato:

“Lotto per equiparare il Sud al Nord. Non a caso, sono proprietario anche del Bari. Cosa accadrà, se andrà in Serie A? Lo cederò, ma solo a qualcuno che mi dia garanzie di saperlo gestire. Ho avuto grandi maestri che mi hanno insegnato a capire il mondo complesso del cinema, professionalmente completo come pochi, perché è il mondo della creatività. Mio padre e mio zio sono stati dei grandi maestri, con loro ho fatto la gavetta vera. Ho imparato a vedere come si realizzavano i contratti per scrittori e sceneggiatori, come acquisire un’opera letteraria. E’ lì che ho imparato a diversificare tra diritti di immagine e rapporti di dipendenza, cosa che ho applicato al mondo del calcio: i miei contratti, con allenatori e calciatori, sono speculari a quelli di attori e registi”.

