VIDEO – Valeri designato per la finale di Supercoppa. I tifosi ricordano Juve-Napoli 2017,arbitrata da lui

Paolo Valeri, designato a direttore di gara per la finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli. In passato aveva già diretto questa gara

Ultime notizie Napoli. L’arbitro Paolo Valeri, della Sezione Roma 2, è stato designato come direttore di gara per la finale di Supercoppa italiana in programma dopodomani tra Napoli e Juventus.

Juventus-Napoli, arbitro Valeri

La designazione porta alla mente la semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e gli azzurri che si disputò il 28 febbraio del 2017.

Una partita vinta dalla Juventus per 3-1 che volarono in finale tra mille polemiche proprio per il discutibile arbitraggio di Valeri che assegnò due rigori discutibili alla Vecchia Signora e sorvolò su un fallo in piena area di Pjanic su Albiol.

Un arbitraggio che penalizzò e non poco gli azzurri che vennero eliminati immeritatamente e che portò a giorni di infinite polemiche con lo stesso Valeri che dichiarò: “Non devo chiedere scusa a nessuno. Non ho sbagliato niente”.

Anche i giocatori delle due squadre non le mandarono a dire sui social, con il Napoli che interruppe il silenzio stampa con il ds Cristiano Giuntoli che ai microfoni della Rai si scagliò contro l’arbitraggio. La società protestò anche per l’atteggiamento di Viale Mazzini tramite Twitter.

Furono giorni caotici e colmi di polemiche che esasperarono per quanto possibile una rivalità storicamente accesa e che getta qualche ombra sulla bontà della designazione per la finale di Supercoppa alle porte.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sacchi annienta la Juve: “L’Inter ha fatto bene a destra, ma giocava contro nessuno”

Napoli, il report di oggi: terapie e lavoro di scarico in palestra per Petagna

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola, Cts: nessun rinvio, scuola può tornare in presenza