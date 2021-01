Pistocchi avverte il Napoli: “La Juve non fallisce due gare di fila, avrà il sangue agli occhi”

Pistocchi mette in guardia il Napoli per la prossima sfida con la Juventus

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” commentando la sfida persa ieri dalla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ieri Pirlo ha sbagliato tutto, ce l’hanno con lui ma dovrebbero avercela con Agnelli e Paratici. La Juventus che fallisce due partite di fila? La vedo difficile, anche perché la squadra ha una rosa potentissima. Ieri la Juventus ci ha capito poco della partita, specie negli equilibri a centrocampo. E’ stata poco efficace nelle due fasi, il secondo gol preso non si vede nemmeno in interregionale. Napoli? Squadra diversa rispetto alle giornate precedenti, soprattutto nell’interpretazione della partita che ha dato Demme. Hai avuto un centrocampo di assaltatori, faceva anche 50 metri senza palla magari abbandonando la posizione e cercando di essere protagonista nel gioco. Lui arrivava da dietro e non lo prendeva mai nessuno. Contro la Juventus si deve stare attenti perché ha una qualità individuale superiore e avrà il sangue agli occhi. Il Napoli però ieri mi è piaciuto.

Fabian? Grande giocatore in un centrocampo a 3, a 2 fa più fatica perché è meno dinamico. Negli occhi di tutti restano le magie di Insigne ma gli equilibri li danno i centrocampisti, difensivamente invece si fa ancora qualche stupidaggine da non fare contro la Juventus.

Critiche a Gattuso? Situazione generata dal fatto che il Napoli ha avuto battute d’arresto e un andamento abbastanza discontinuo, non tanto per il gioco ma per il risultato. Il Napoli deve perfezionare dei meccanismi però discutere una squadra che ha sempre creato calcio e occasioni…generalmente quando tiri tanto vinci. Ieri Pippo Inzaghi si stupiva di aver fatto un solo gol dopo 17 tiri. Può succedere. La situazione è determinata anche dal fatto che De Laurentiis si tiene nel cassetto il contratto di Gattuso senza decidersi a firmarlo. Questo ovviamente provoca tanti spifferi.

Gattuso ha credibilità come persona e come tecnico la sta acquisendo, pur dovendo perfezionare certe cose. L’idea di calcio non è così lontana da quella di Sarri. Il Napoli però è discontinuo nei 90′ e si allunga un po’ troppo. Dovrebbe essere più corto e più stretto. Ma se per 10′ la squadra ha problematiche non si può mettere in dubbio l’allenatore. Bisogna avere pazienza. Mi sembra che i risultati per ora siano nelle aspettative”.

