L’altra Campania – Week end nero, vincono solo Avellino e Casertana

Non sarà, di certo, un week end da ricordare con le squadre campane con ben 4 sconfitte di cui quelle sonore di Benevento e Salernitana.

Serie A

Brusca frenata del Benevento che viene sconfitta in casa del fanalino di coda Crotone per 4-1. La squadra di Inzaghi, organa di Schiattarella per Covid19, appare svagata in difesa mentre davanti sbaglia l’impossibile. Probabile che i troppi complimenti abbiano distratto le streghe. La zona calda è ancora a distanza di sicurezza ma dopo questa deblace, occorre ripartire in fretta.

Serie B

Brutta sconfitta per la Salernitana che affonda 5-0 in casa della capolista Empoli.

Perdere in casa dei toscani ci può anche stare ma nessuno si sarebbe aspettato un passivo così pesante, considerando che, a fine primo tempo, il passivo era già di 4 reti. Per i salernitani è la terza sconfitta consecutiva che fa scivolare la squadra al quarto posto.

Serie C

La terza serie Nazionale arriva al giro di boa.

Chiude bene l’Avellino che, grazie al successo per 1-0 sulla Cavese, è terzo in solitario a quota 31 punti.

Il colpo di testa di Romano a due minuti dallo scadere, evita la sconfitta interna alla Turris contro la Vibonese. I corallini offrono una prestazione opaca contro un avversario modesto. I torresi, avrebbero potuto fare di più ma chiudere, comunque, il girone d’andata a quota 27 all’ottavo posto era contro ogni più rosea previsione ad inizio stagione.

Male la Juve Stabia, sconfitta 3-0 in casa dalla capolista Ternana.

Aldilà del forte passivo, preoccupa il ritardo in classifica delle veste, decimi con 23 punti. Di certo ci si aspettava di più da una retrocessa.

Continua l’ascesa, invece della Casertana che vince in casa della Paganese per 3-1. I falchetti sono ora a 18 punti ma con due gare da recuperare, che potrebbero spalancare le porte dei playoff anche a loro.

