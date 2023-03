Gravina: “Il sistema va rifondato, la riforma dei campionati è un atto non più procrastinabile”

Il presidente della FIGC Gravina sul futuro del calcio italiano

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina in mattinata ha presenziato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, dove ha presentato un nuovo corso di laurea. All’evento era presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel corso della conferenza stampa, Gravina ha parlato del futuro del calcio italiano e di come vada riformato. Ecco quanto dichiarato:

“I bilanci di una società di calcio devono essere più corretti di quelli della società civile, anche perché bisogna essere un esempio. Il sistema delle regole fa parte del sistema economico, l’etica è una condizione necessaria e fondamentale nel mondo del calcio, dello sport e della pratica. Tutti e tre gli elementi, hanno in comune una stretta adempienza alle regole, che servono ad assicurare una capace organizzazione. Deve esserci una comunione di intenti. Il mondo del calcio sembra così distante dal nostro, ma non lo è. In un momento di crisi il sistema va rifondato, la riforma dei campionati è un atto non più procrastinabile. Serve senso di responsabilità, abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale per rilanciare il mondo del calcio e l’intero sistema.”

