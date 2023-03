De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

De Laurentiis, rivela per quale motivo tifa Napoli

Notizie Calcio Napoli – De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto nel convegno di presentazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, inaugurata oggi, lunedì 6 marzo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

De Laurentiis rivela perché tifa Napoli

Il patron azzurro durante il suo discorso ha parlato anche del suo essere tifoso del Napoli cosa che spesso viene messa in dubbio

“Ringrazio il professor Clemente di San Luca per questo evento organizzato, ma vorrei levare ogni dubbio sul mio essere tifoso o meno del Napoli, visto che lei vive in questo dubbio amletico: vede professore, da bambino mio padre Luigi mi portava alle partite dove veniva portato in processione il ciuccio. La mia famiglia ha un legame con Partenope che viene da lontano. Mio nonno di Torella dei Lombardi si trasferì a Torre Annunziata e fondò un pastificio. Lei crede che se io non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto per 19 anni? Io sono tifoso di Napoli città, una territorialità centrale a livello europeo come nei secoli passati. In molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo, differenziandola dalle altre città e regioni italiane. La prima trasmissione televisiva fu Campanile Sera, e non è cambiato nulla”.

