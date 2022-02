Marchetti è sicuro: “Olivera è del Napoli, arriverà a luglio”

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, è stato intervistato dagli speaker del programma ‘Marte Sport Live‘, ecco quanto dichiarato:

“Mathias Olivera verrà a Napoli a luglio? Sì, le nostre informazioni sono queste, ve lo do per certo. E’ scontato che arrivi: giocherà nel Napoli. L’affare è stato definito già in questa sessione di trattative, ma si è provato ad anticipare il tutto a gennaio, senza però riuscirci”.