Coronavirus, il Napoli contatta la UEFA.Non vuole giocare a Barcellona

Il Napoli vuole il cambio di sede

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe contatto la UEFA per chiedere lo spostamento di sede per la sfida contro il Barcellona. I nuovi focolai di Coronavirus in Catalogna preoccupano il club azzurro, che preferirebbe non giocare la sfida al Camp Nou. La UEFA sta valutando questa possibilità, ma si aspetterà l’evolversi dei contagi prima di prendere una decisione definitiva.

