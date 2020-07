Napoli-Udinese, Gattuso cambia ancora. Ben 8 cambi rispetto Bologna

Gattuso cambia il Napoli contro l’Udinese

In vista dell’impegno casalingo contro l’Udinese, il Napoli prova a riscattare la brutta prova di Bologna dove ha racimolato un punto. Gattuso farà ancora turnover, con i cambi rispetto alla gara contro i felsinei, dovrebbero essere addirittura 8. In porta tornerà Ospina, mentre in difesa giocherà Hysai a destra con Mario Rui a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Maksimovic e Houlibaly, con il senegalese che tornerà titolare. A centrocampo spazio a Lobotka nella posizione di play basso, Zielinski e Fabian Ruiz saranno le due mezz’ali. In attacco tornano titolari Insigne, Mertens e Callejon.

