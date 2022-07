Dall’Argentina – offerta della Roma per Dybala, le cifre

Gli azzurri dovranno battere una concorrenza spietata per aggiudicarsi “la Joya”

la Roma torna su Paulo Dybala. La redazione di Tycsport, testata giornalistica argentina, riferisce che il club capitolino avrebbero in serbo un’offerta di 6 milioni di euro per 4 anni per aggiudicarsi il giocatore ex Juventus. Dall’argentina riferiscono che ad ora questa è l’unica effettiva proposta presentata formalmente al giocatore.

Simeone-Napoli, il Verona ha fissato il prezzo per cederlo: i dettagli

Calciomercato Napoli – Arriva l’offerta di ADL per portare Dybala all’ombra del Vesuvio: le cifre

