Auriemma: “Deulofeu-Napoli? tutto fermo, gli azzurri puntano Dybala”

Il giornalista parla del mercato azzurro

Raffele Auriemma ha parlato alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”.

Queste le sue parole:

“Spalletti ieri ha salutato Koulibaly e ha spiegato perché va acquistato Dybala. Con lui e Bremer la squadra non sarebbe tanto inferiore a quella attuale. Secondo me il Napoli non ha affondato colpo Deulofeu perché ha in mente Dybala“.

