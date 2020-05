Coronavirus in Italia, l’indice di trasmissione regione per regione

Chi sale

Sale sopra l’1, a quota 1.12 – con intervallo fra 0.79 e 1.55 – la stima del contagio in Sicilia, che la scorsa settimana si attestava a quota 0.64 (intervallo 0.53-0.78). L’Iss ha sottolineato che in Sicilia in realtà sono stati registrati pochi casi di infezione nell’ultima settimana. Dunque «l’Rt leggermente superiore a 1 potrebbe riflettere pregressi focolai limitati e di per sè non implica un aumento diffuso di trasmissione. Sfiora quasi l’1 il dato medio della Puglia a quota 0.96 (la scorsa settimana la stima dell’Rt medio era 0.78). In netta salita a quota 0.88, anche l’Rt medio della Basilicata, che la scorsa settimana si attestava fra i più bassi a 0.35. In forte aumento anche il dato dell’Umbria che ha raggiunto la media dell’0.83, mentre la scorsa settimana era il più basso d’Italia, a quota 0.19. In salita anche il dato della Calabria allo 0.8 (il 27 aprile era 0.52). In aumento anche l’Rt dell’Abruzzo a 0.75 (era 0.55).

E chi scende

Netto calo per le Marche, che registrano l’Rt più basso della settimana a quota 0.29 (era 0.65). É a 0.42 il Molise, che la scorsa settimana si attestava a 0.84. Scende il dato di trasmissibilità a Bolzano, da 0.61 a 0.44. La provincia autonoma ha accelerato la Fase 2, con uno strappo operato nel corso di una seduta notturna: i negozi che potranno aprire sabato 9 maggio, mentre l’11 maggio porte aperte anche per parrucchieri, bar, ristoranti e musei. Anche Trento è a quota 0.44 (la scorsa settimana era 0.42). Scende il dato della Sardegna allo 0.48 (era 0.66). In calo anche il dato dell’Emilia Romagna allo 0.53 (era 0.72). Scende a 0.51 il Friuli Venezia Gulia (era allo 0.61). Giù anche la Toscana da 0.64 a 0.60.

I dati stabili

Invariato l’indice di trasmissibilità del Lazio a 0.62, come la scorsa settimana. Sostanzialmente stabile la Lombardia a 0.57 (era 0.53). Valle d’Aosta ferma a quota 0.52, come il Veneto, che mantiene l’Rt a 0.53.