Xavi in conferenza avvisa il Napoli: “Vogliamo vincere l’EL, per entrare in Champions”

Xavi tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atletico e in vista dello spareggio di Europa League contro il Napoli, ha lanciato un avviso ai partenopei:

Xavi avvisa il Napoli

“Vogliamo vincere l’Europa League. É un’opportunità anche per entrare in Champions. Mi piacerebbe averla nel palmares. Dembele? Sono un conciliatore. Non c’è una soluzione e devo cercarla, sperando che anche lui ci aiuti. É un nostro giocatore, è stato un ottimo professionista”.

