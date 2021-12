Sassuolo-Napoli, Spalletti: “Sul loro pareggio era fallo su Rrahmani, infortunati da verificare”

Le parole di Spalletti dopo Sassuolo-Napoli

Luciano Spalletti a margine della partita che ha visto il Napoli pareggiare contro il Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco quanto dichiarato:

“Quanto hanno influito le uscite di Insigne, Fabiàn e Koulibaly? Loro sono calciatori top che possono dare tranquillità alla squadra nella gestione della squadra. Non siamo riusciti a far girare palla quando la riconquistavamo, dovevamo fare qualcosa in più in quel momento ma non ci siamo riusciti. Cambiano due punti in meno in classifica. Fabiàn e Zielinski? Mi spiace per Ruiz, mi aveva chiesto altri due minuti e poi con quella scivolata è capitato l’infortunio. Un po’ di problema ce l’ha, anche per Koulibaly. Per Insigne, invece, si era indurito un polpaccio, lui era d’accordo perché ha sentito indurirsi il polpaccio. Io sono stato espulso sul fallo che poi è stato invertito e dove ha fatto gol Ferrari. Lì è fallo su Rrahmani, invece è stato fischiato fallo per il Sassuolo. Ho protestato su questo fallo qui, poi non so se lì prende palla o piede perché poi la palla si alza lo stesso. Ho protestato in maniera troppo reattiva e c’è stata l’espulsione. Mi sembra che quando succede agli altri ci vanno molto di più dagli arbitri”.

