Spalletti in conferenza: “C’è tanta amarezza, ma la valutazione è comunque positiva”

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Luciano Spalletti, dopo l’amaro pareggio ottenuto contro il Sassuolo, ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala stampa. Ecco quanto dichiarato:

“Il pareggio? Deriva da tante cose, probabilmente in quel momento lì dove loro hanno cominciato a pressare e noi perso qualche pallone di troppo invece di gestirlo. Oppure, dove ormai si pensava che il 2-0 non potesse essere rimontato. Poi son successe un po’ di cose, tipo la stanchezza che alcuni hanno cominciato a sentire. Ma eravamo nelle condizioni di gestirla la gara. Ci è mancata la gestione, dopo le sostituzioni non siamo riusciti ad alleggerire la pressione e loro ci hanno creato delle difficoltà”.

Come stanno gli infortunati?

“Fabiàn doveva uscireo, poi diceva altri due minuti ed alla fine ha sentito un problema all’adduttore. Stessa cosa anche per Koulibaly, che ha sentito un problema muscolare e l’abbiamo cambiato. Sono cose che possono succedere, c’è dispiacere perchè la gara l’avevamo condotta bene e fatto dei gol meritati. Ora c’è un po’ di amarezza, ma la valutazione della gara è positiva.”

La sua espulsione?

“Ho protestato sul fallo che non ha dato su Rrahmani. Da lì è nato il 2-2. Noi chiediamo ai nostri di non andare a protestare, ma altri non fanno così. Mi sa che non paga molto questa cosa di non andare a protestare.”

Che ripercussioni avrà questo pareggio?

“Non so se avrà ripercussioni nel campionato. Questa è una gara che abbiamo gestito in questo modo qui, domani valuteremo quelli che sono i problemi. C’è dispiacere, ma la squadra è forte e deve reagire. Deve fare la squadra forte nelle intenzioni e nei comportamenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sassuolo-Napoli, Spalletti: “Sul loro pareggio era fallo su Rrahmani, infortunati da verificare”

Dionisi in conferenza: “Siamo stati bravi a reagire”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Omicron: scienziati Cuba al lavoro su un vaccino