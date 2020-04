Coronavirus, morti 48 ore dopo i 50 anni di matrimonio: la storia toccante di Giuseppe e Franca

Doveva fare la tac, ma non si era presentato. Così dell’assenza di Giuseppe, 85 anni, è stato allertato il nipote, volontario della Croce Rossa di Lurate, che è corso nell’abitazione degli zii a Oltrona di San Mamette. Lì ha trovato Giuseppe e Franca, 89 anni, per terra abbracciati. Lei era svenuta, lui da giorni con la febbre non riuscendo a sollevarla, si era rannicchiato vicino alla moglie per tenerle caldo. Accompagnati nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna di Como, i due fino all’ultimo sono rimasti mano nella mano.